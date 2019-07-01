С целью включения Дворца шекинских ханов в Список культурного наследия ЮНЕСКО продолжается кропотливая работа.

Об этом на пресс-конференции сказал министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что в связи с этим Комитет выдвигает определенные условия.

"В настоящее время в этом направлении продолжается работа. Это нормальный процесс. Последнее решение вынесет Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас трудно что-то сказать", - сказал он.

Отметим, что в Баку продолжается 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В церемонии открытия сессии, состоявшейся 30 июня, приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева.

Сессия продолжится до 10 июля.

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