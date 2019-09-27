Сегодня, 27 сентября, в Бакинском Дворце спорта состоялось торжественное открытие VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка, организатором которой является министерство культуры, будет проходить в столице Азербайджана 27-29 сентября 2019 года.

В открытии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, литературы, культуры, искусства, представители дипломатических миссий, аккредитованных в стране, а также зарубежные гости. Среди участников мероприятия вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов и другие.

На открытии министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул важное значение Бакинской международной книжной выставки-ярмарки, добавив, что в истории азербайджанского народа книга всегда играла особую роль.

Было отмечено, что VI Бакинская международная книжная выставка-ярмарка посвящена 650-летию великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими 2019 год объявлен "Годом Насими".

Было подчеркнуто, что издательское дело в стране активно развивается, Азербайджан принимает участие во многих международных книжных выставках.

В ходе трехдневной выставки-ярмарки 81 местное и 40 иностранных издательств, полиграфических предприятий, книжных домов и других структур из 22 стран представят свою продукцию, и будет организована ее реализация.

В своем выступлении вице-премьер, заместитель председателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" Али Ахмедов отметил, что Бакинская международная книжная выставка-ярмарка - важное событие. Мероприятие пропагандирует книги, а книга - это культура, знания, развитие общества, интеллектуальное развитие.

Али Ахмедов выразил признательность министерству культуры Азербайджана за организацию данного мероприятия, пропаганду книг и издательского дела как в стране, так и за рубежом.

Затем участники мероприятия ознакомились с экспонатами, представленными местными и иностранными издательствами, полиграфическими учреждениями и другими организациями в этой сфере.

Отметим, что по традиции в программу Бакинской международной книжной выставки-ярмарки включены презентации различных изданий с участием известных литераторов и деятелей науки, встречи с поэтами и писателями, круглые столы, а также пройдут переговоры с зарубежными и отечественными издательствами и литераторами с целью обсуждения различных тем, связанных с издательской сферой и т.д.

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