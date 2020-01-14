Ризван Садырханов: В Китае с нетерпением ждут премьеры первой азербайджанской рок-оперы - ФОТО

Осенью 2018 года случилось значимое событие в музыкальном мире - состоялась премьера первой азербайджанской рок-оперы "Возвращение Синдбада". Прошедшая во Дворце Гейдара Алиева грандиозная премьера была с большим интересом встречена критиками и ценителями этого искусства.

Автору рок-оперы, известному вокалисту и композитору, лауреату международных конкурсов Ризвану Садырханову уже во время создания произведения, о котором мы писали ранее, от представителей Института Конфуция в Баку поступило предложение представить спектакль в Шанхае (Китай).

"После встречи с директором Института Конфуция в Баку госпожой Ли было принято решение включить в состав действующих лиц еще один персонаж. А именно - подругу детства Синдбада. Задача была не из простых, учитывая, что сам Синдбад - реальное историческое лицо и по происхождению китаец. В эпоху династии Мин он был известным мореплавателем под именем Чжэн Хе. Совершив много путешествий в направлении Аравийского полуострова, Сирии, Ирака и т.д., впоследствии принял ислам и заложил основы будущей славы арабских мореплавателей. Помогло, конечно, что в юности я, как и многие мои сверстники, увлекался историей, языком и древнейшей культурой Китая. Стихи моего любимого Конфуция как нельзя лучше подошли для этой цели. Я использовал его известнейшее стихотворение из книги "Песен и Гимнов", кстати, признанной несколько лет назад на международном форуме литераторов в Германии лучшей книгой в истории человечества", - сообщал ранее в интервью Day.Az Ризван Садырханов.

Day.Az связался с композитором, чтобы узнать, как развивается судьба рок-оперы после премьеры на бакинской сцене. Нам стало известно, что подготовка произведения к премьере в Шанхае завершена, и дело лишь за формальной документацией. Эту работу должны выполнить министерство культуры Азербайджана и посольство Китая.

"Когда Институт Конфуция в Баку предложил мне представить оперу в Китае, я не поверил. Я же просто делал то, что мне нравится - сочинял музыку, но случилось чудо. Произведение вызвало большой интерес у китайской стороны. И теперь они хотят, чтобы премьера рок-оперы состоялась и в Шанхае, где родился Конфуций. Во время премьеры в Баку ими были предоставлены костюмы и фурнитура, привезенные из пекинской оперы. А после по их приглашению в Баку прибыла китайская актриса, которая более недели в сопровождении древних китайских инструментов читала стихи на языке Конфуция. Работая с ней над стихами, я сочинял новые части оперы, создал новый китайский блок", - рассказал нашему сайту композитор.

Напомним, что рок-опера носит мультикультуральный характер. Согласно либретто, Синдбад, проплывая мимо берегов Китая, предавался воспоминаниям юности. В этом фрагменте звучала ария китайской принцессы. Специально для премьеры в Китае автор произведения увеличил китайский блок, и теперь, согласно новому сюжету, Синдбад причаливает к берегу родного края, хотя в действительности он проплыл мимо.

"Представители посольства Китая уже ознакомились с обновленным произведением, но для того, чтобы премьера состоялась, необходима маленькая формальность - письмо из министерства культуры Азербайджана, которое я не знаю, как получить. Все другое им не нужно. Китай прекрасно относится к Азербайджану. В период Мао Цзе Дуна в Китае была показана опера "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли на китайском языке, и теперь они с нетерпением ждут показа рок-оперы "Возвращение Синдбада", - отметил известный композитор и вокалист.

Добавим, что Ризван Садырханов продолжает удивлять своей трудоспособностью. После премьеры он успел сочинить около 200 композиций разного направления. А недавно он начал сочинять музыку на стихи грузинских поэтов. Композитор, которому легко даются языки и который уже владеет английским, итальянским, чешским, китайским (не забываем про азербайджанский и русский), а теперь и грузинским, приглашен на фестиваль Терентия Гранели в Кутаиси.

СПРАВКА: Ризван Садырханов - азербайджанский вокалист, специалист "Бельканто" и композитор, лауреат международных оперных конкурсов, выпускник Азербайджанского института нефти и химии (ныне Государственный университет нефти и промышленности) по специальности горный инженер, музыкального училища им Асафа Зейналлы, Бакинской Музыкальной Академии им. Узеира Гаджибекова и Академии вокала в Италии.

За годы творческой деятельности Ризваном Садырхановым выпущено семь дисков, два из которых выпущены при поддержке министерства культуры Азербайджана - это альбомы "Səmimi qəlbdən" и "Şairin ürəyi", в которые вошли песни и композиции, написанные на стихи азербайджанских и зарубежных поэтов классиков. Выступал с концертами в Италии, России, Турции и Израиле, принимал участие в многочисленных музыкальных мероприятиях и проводил мастер-классы. В разные годы выступал на одной сцене с такими артистами, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Градский, Фидан и Хураман Гасымовы, Фархад Бадалбейли, Тамара Гвердцители, Бисер Киров и др.

Арии из опер и песни в различных жанрах в его исполнении входят в золотой фонд Азербайджанского радио и телевидения. Автор более тысяч песен, музыки к кинофильмам.

Франгиз Агаларова