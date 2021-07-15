В Киеве состоялась встреча с азербайджанским поэтом Саламом Сарваном

В Киевском национальном лингвистическом университете состоялась встреча с известным азербайджанским поэтом Саламом Сарваном, сообщила Trend Life ответственный секретарь проектов в Украине Государственного центра перевода Азербайджана Марина Гончарук, передает Day.Az.

В рамках встречи обсуждалось творчество Салама Сарвана, а также украинско-азербайджанский литературный и переводческий процесс.

Модератор мероприятия Марина Гончарук рассказала про роль Салама Сарвана в развитии литературных связей между Азербайджаном и Украиной. В частности, о переводах украинских поэтов Саламом Сарваном для Антологии современной украинской поэзии (издано в Баку Государственным центром перевода Азербайджана в 2017 году), а также про впервые изданную в Украине книгу Салама Сарвана "І потонути неможливо, неглибокий цей світ..." (издана Государственным центром перевода Азербайджана в 2020 году в Киеве).

Начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности Киевского национального лингвистического университета, кандидат филологических наук Анастасия Пожар отметила активное сотрудничество университета с партнерами из Азербайджана, важность проведения подобных мероприятий, в рамках которых украинцы имеют возможность больше узнать про культуру и самобытность азербайджанского народа, которые отображаются, в том числе и в литературе.

Салам Сарван рассказал о своём творческом пути, про особенности литературного процесса в Азербайджане, своё видение развития литературного творчества. Отвечая на вопросы модератора и аудитории, поэт рассказал про эстетические тенденции в своём творчестве, о вдохновении, о восприятии своего творчества на более ранних этапах становления как поэта.

Переводчица поэзии Салама Сарвана Леся Мудрак отметила, что работая над переводами, старалась больше ощутить особенности лирического героя, то "одиночество духовного отшельника", которым насыщено творчество поэта.

На мероприятии прозвучали стихи поэта на азербайджанском языке и в переводе на украинский язык.

Организаторы встречи - Государственный центр перевода Азербайджана совместно с Киевским национальным лингвистическим университетом.