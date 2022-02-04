В Санкт-Петербурге открылась выставка к 880-летию Низами, передает Day.Az со ссылкой на​ Российская Газета.

Эта выставка немного запоздала. Ее открытие планировалось в ноябре прошлого год, в дни Санкт-Петербургского международного культурного форума. Азербайджан, который объявил 2021-й Годом Низами, должен был принимать в нем участие в почетном статусе "Страна - гость". Помешал, как принято теперь говорить, "проклятый ковид"... Но выставка все же состоялась.

Экспозиция "Семь красавиц" разместилась в семи залах Мраморного дворца - филиала Русского музея. Название и концепция повторяют поэму Низами о шахе Бахрам Гуре, который взял в жены семь принцесс из семи разных частей света и тем сделался правителем всего мира. Для каждой супруги был построен дворец, его цвет соответствует дню недели и одному из семи "поясов" Земли, каждым из которых правит своя планета. У каждой Бахрам Гур побывал и выслушал поучительную любовную историю. "Пред тобою, перед чистым родником живым, торговать не подобает уксусом простым", - скажет ему магрибская царевна.

Неделя в поэме начинается в субботу с черного цвета - страна Индия, планета Сатурн - и рассказа о том, как нетерпеливый правитель из-за нежелания обуздать свои желания утратил самое дорогое - любовь. Черный в данном случае - цвет траура. Интересно, что вместе с привычными нам цветами в поэме есть сандаловый (бледно-коричневый), а славянской красавице соответствует планета Марс и красный цвет. Завершается неделя в пятницу - белый цвет, планета Венера, возвышенная любовь. Одновременно с этими переходами Бахрам также проходит путь духа - от любителя приключений до мудрого правителя.

Посетители выставки, подобно шаху Бахраму, тоже проделывают определенный путь. Любуются старинными коврами из собрания уникального Азербайджанского национального музея ковра, мысленно примеряют старинные ювелирные украшения или доспехи, следят за едва уловимыми движениями героев поэмы, которые "оживают" на цифровых копиях средневековых иллюстраций из рукописи "Хамсе" Низами Гянджеви XV века. Сегодня она хранится в музее Топкапы в Стамбуле и публике практически недоступна. Кураторы выставки Эмин Маммадов и Ширин Меликова сумели погрузить зрителей вглубь веков и одновременно показать, что подлинное искусство вечно, а современность может черпать вдохновение в прошлом. Результат их работы - синтез искусного ковроткачества и художественного металла, ювелирного искусства и художественной миниатюры, декламационного проекта и классической музыки и танца, объединяющий несколько исторических эпох.