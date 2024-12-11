https://news.day.az/society/1714426.html В июне 4 дня подряд будут нерабочими В 2025 году в Азербайджане в честь праздника Гурбан байрамы выходными будут четыре дня подряд. Как сообщает Day.Az, по решению Кабинета министров 6 и 7 июня объявлены как праздничные дни . Так как 7 июня выпадает на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом, понедельник, 9 июня, также станет нерабочим днем.
В июне 4 дня подряд будут нерабочими
В 2025 году в Азербайджане в честь праздника Гурбан байрамы выходными будут четыре дня подряд.
Как сообщает Day.Az, по решению Кабинета министров 6 и 7 июня объявлены как праздничные дни .
Так как 7 июня выпадает на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом, понедельник, 9 июня, также станет нерабочим днем.
Таким образом, с учетом того, что 8 июня - воскресенье, 6, 7, 8 и 9 июня будут нерабочими в связи с праздником Гурбан байрамы.
Недавно были названы нерабочие дни на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы.
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