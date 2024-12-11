В июне 4 дня подряд будут нерабочими

В 2025 году в Азербайджане в честь праздника Гурбан байрамы выходными будут четыре дня подряд.

Как сообщает Day.Az, по решению Кабинета министров 6 и 7 июня объявлены как праздничные дни .

Так как 7 июня выпадает на субботу, в соответствии с Трудовым кодексом, понедельник, 9 июня, также станет нерабочим днем.

Таким образом, с учетом того, что 8 июня - воскресенье, 6, 7, 8 и 9 июня будут нерабочими в связи с праздником Гурбан байрамы.

Недавно были названы нерабочие дни на Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы.