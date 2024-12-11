В Баку обсудили развитие радиовещания в Азербайджане

11 декабря в Баку состоялся семинар на тему "Прошлое, настоящее и будущее радиовещания в Азербайджане", организованный министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Аудиовизуальным Советом.

Как сообщает Day.Az, на семинаре были рассмотрены работа, проделанная за прошедшие годы в сфере радиовещания, успехи, достигнутые благодаря государственной поддержке телерадиовещателей, и обсуждены планы, связанные с дальнейшим развитием отрасли.

В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента Азербайджанской Республики, министерства цифрового развития и транспорта, Аудиовизуального совета, подведомственного министерству цифрового развития и транспорта Азербайджана, Производственного объединения "Радиотелевизионное вещание и спутниковая связь", Государственного управления радиочастот, а также общенациональных радиовещателей.

В выступлениях было подчеркнуто, что с первых дней независимости Азербайджана благодаря особому вниманию и заботе Общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева радиовещание в стране стремительно развивается.

С гордостью было отмечено завершение прерванного строительства комплекса Бакинской телебашни по прямому поручению Гейдара Алиева и введение его в эксплуатацию в 1996 году при непосредственном участии великого лидера.

Благодаря этому, наряду с повышением качества и расширением охвата телерадиовещания в стране началось вещание FM-радио, которое считалось передовой технологией того времени.

Широкое внедрение FM-радиовещания в стране, развитие технических возможностей каналов, расширение инфраструктуры вещания позволили в последующий период прекратить AM-радиовещание. Эта технология внесла свой вклад в экологическую среду, снизив годовое потребление энергии для радиовещания в 14 раз, а годовые выбросы углерода - с 18,7 килотонны до 1,3 килотонны.

На семинаре говорилось о том, что начиная с 2016 года, в связи с оказанием государством финансовой помощи в целях удовлетворения информационных потребностей общества, просвещения населения, укрепления материально-технической базы частных телерадиовещателей, принимающих активное участие в деле пропаганды культурного наследия азербайджанского народа в стране и на международной арене, Президентом Азербайджана были подписаны соответствующие распоряжения.

За прошедшие годы государство 5 раз оказывало финансовую помощь общим объемом 15 миллионов манатов, благодаря чему было обеспечено качественное радиовещание.

Как продолжение этой политики, в связи с необходимостью обеспечить более качественное радиовещание, используемое населением страны на более широкой территории, 24 июля 2023 года Президентом страны Ильхамом Алиевым было подписано Распоряжение "О выделении финансовых средств для расширения сети радиовещания на территории Азербайджанской Республики", и в этих целях были выделены средства в размере 13,7 миллиона манатов.

В результате выполнения Распоряжения, приобретения технических средств различного назначения и установки их на 17 радиотелевизионных передающих станциях, а также повышения устойчивости и модернизации инфраструктуры была обеспечена доступность для населения вещания программ общенациональных радиовещателей на всей территории страны, в том числе в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре.

В указанном Распоряжении в качестве дополнительной поддержки общенациональным радиовещателям предусмотрено возмещение за счет государственного бюджета затрат на 3 года эксплуатации, что дает радиовещателям возможность расширить коммерческую деятельность в течение этого периода.

Отмечалось, что за последние 5 лет с целью обеспечения большего разнообразия радиопрограмм, а также организации эффективного использования национальных радиочастот Аудиовизуальным советом были организованы конкурсы, в результате чего количество наземных радиоканалов общенационального статуса увеличилось с 11 до 17.

"План мероприятий по внедрению и развитию цифрового радиовещания на территории Азербайджанской Республики", утвержденный распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 7 октября 2023 года, является важным документом для перехода на цифровое вещание в области радиовещания.

В результате реализации указанного плана мероприятий цифровое радио стандарта DAB+, начавшее вещание с 2019 года на территории города Баку и Абшеронского полуострова, планируется расширить на всю территорию страны.

С этой целью до конца текущего года планируется заменить радиовещательное оборудование DAB+ Комплекса бакинской телебашни на новое и организовать вещание DAB+ от радиотелевизионной станции "Гюлистан", расположенной в Агсуинском районе.

Последовательная государственная политика, проводимая в Азербайджане в этой сфере, обеспечивает организацию информационного обеспечения населения в соответствии с современными требованиями, а также усиление национальной безопасности страны.

На семинаре была выражена уверенность в том, что государственно-частное партнерство в этой области, где среди вещателей преобладают частные каналы, приведет к устойчивому развитию с новыми успехами.