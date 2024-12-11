https://news.day.az/world/1714322.html Крупные города в Сирии столкнулись с нехваткой продовольствия Несколько крупных сирийских городов столкнулись с нехваткой продовольствия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН. "Нехватка продовольствия была отмечена в крупных городах, включая Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хаму.
Крупные города в Сирии столкнулись с нехваткой продовольствия
Несколько крупных сирийских городов столкнулись с нехваткой продовольствия.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
"Нехватка продовольствия была отмечена в крупных городах, включая Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хаму. Цена только хлеба в Идлибе и Алеппо выросла на 900% в период с 27 ноября по 9 декабря", - отмечается в заявлении.
В УКГВ также указали, что больницы по всей Сирии переполнены.
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