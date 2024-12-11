https://news.day.az/world/1714379.html Трамп планирует назначить миллиардера на пост посла США в Турции Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции. Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social. "Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции", - подчеркнул он.
Трамп планирует назначить миллиардера на пост посла США в Турции
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
"Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции", - подчеркнул он.
Баррак являлся старшим советником президентской кампании Трампа 2016 года и занимал пост председателя его инаугурационного комитета.
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