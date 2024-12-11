Трамп планирует назначить миллиардера на пост посла США в Турции

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру 77-летнего инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла страны в Турции.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции", - подчеркнул он.

Баррак являлся старшим советником президентской кампании Трампа 2016 года и занимал пост председателя его инаугурационного комитета.