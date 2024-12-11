Президент Ильхам Алиев принял президента и новоизбранного президента Американо-израильского комитета по общественным связям

11 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял президента Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) Майкла Туччи и новоизбранного президента комитета Бернарда Каминецкого.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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