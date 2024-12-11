В Мадриде прошла презентация фотожурнала известного журналиста-фотографа Хервасио Санчеса о минной проблеме в Азербайджане

10 декабря по случаю Всемирного дня прав человека в столице Испании Мадриде состоялось мероприятие, посвященное минной проблеме Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, мероприятие было организовано при поддержке посольства Азербайджана в Испании и по инициативе всемирно известного фотографа-журналиста Хервасио Санчеса, специализирующегося на освещении тем войны и вооруженных конфликтов.

Отметим, что с 25 апреля по 12 мая текущего года Хервасио Санчес находился в Азербайджане с целью сбора информации о жертвах мин и освещения минной проблемы.

Во время мероприятия состоялась презентация материалов и фотографий, собранных Х.Санчесом на основе личных бесед с около 30 жертвами мин, проведенных в рамках визита, в частности, во время его поездок в Карабах и Восточный Зангезур, и представленных посредством фотожурнала "Тихое эхо: нерассказанные истории жертв мин".

В фотожурнале представлено более 70 фотографий, снятых автором в рамках визита в Азербайджан - общий пейзаж, разрушения на освобожденных от оккупации территориях, масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые Азербайджаном, а также портреты и личные истории людей, пострадавших в результате взрывов мин после I и II Карабахских войн.

Примечательно, что через фотографии Санчеса испанскому обществу была представлена также деятельность первых в Азербайджане женских групп по разминированию, их участие в операциях по разминированию с высоким профессионализмом.

Отметим, что впервые информацию о масштабах минного загрязнения в Азербайджане и о том, что это является гуманитарной катастрофой, которую страна с большими усилиями и решимостью стремится решить, представляет европейской аудитории именно европеец.

Среди официальных докладчиков на мероприятии выступили члены верхней палаты парламента Испании - Сената, вице-президент ПА ОБСЕ, представитель правящей Социалистической партии Пере Хоан Понс, заместитель советника группы Народной партии в Сенате, член Совместной комиссии по национальной безопасности и обороне, бывший президент правительства Эстремадуры, юрист Хосе Антонио Монаго, координатор технического офиса директора Агентства по международному сотрудничеству в целях развития (AECID) министерства иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Пабло Ган Кесада.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микаилова, представитель Агентства Азербайджана по разминированию Нариман Гасымов и профессор в сфере международных отношений Университета Рамона Льюля (Universidad de Ramon Llul) Хорди Чукла в качестве приглашенных докладчиков подробно проинформировали участников о минной проблеме в Азербайджане.

Характеризуя масштабы минной проблемы в Азербайджане, Хервасио Санчес отметил, что посетил более 30 стран, сталкивающихся с минной угрозой, и нигде в мире не видел минной угрозы такого масштаба. По его словам, война не заканчивается в указанную в "Википедии" дату, она заканчивается, когда ее последствия будут полностью устранены. Он отметил, что в настоящее время Азербайджан очищает свои территории от мин за счет собственных ресурсов, и этот процесс займет еще много лет, если не будет международной поддержки.

Вице-президент ПА ОБСЕ по вопросам окружающей среды П.Понс, отметивший, что он хорошо осведомлен о процессах безопасности в регионе и неоднократно посещал Азербайджан, подчеркнул, что проблема мин является не только гуманитарной катастрофой, но и имеет экономические и экологические последствия. Оценивая проблему мин в Азербайджане в контексте окружающей среды, он отметил, что среди стран, непосредственно страдающих от воздействия окружающей среды, страны с минной проблемой занимают первые места и, решив проблему мин, можно было бы внести свой вклад в защиту окружающей среды.

Член Совместной комиссии по национальной безопасности и обороне в Сенате Испании Х.Монаго, говоря о своем визите в Карабах в текущем году, отметил, что наглядно ознакомился с последствиями минной проблемы в Азербайджане. Он рассказал, что во время визита в Агдам не увидел там ни одного уцелевшего здания, что город Агдам демонстрирует горькую реальность в виде открытой книги/музея. Он подчеркнул, что несмотря на окончание войны, противопехотные мины представляют постоянную угрозу для людей, являются основным препятствием для возвращения вынужденных переселенцев, развития экономики, инфраструктуры.

Поделившись широким опытом Испании в вопросе минной проблемы, Х.Монаго отметил, что деятельность, связанная с минами в Азербайджане, не ограничивается только очисткой территорий, эта деятельность также включает в себя такие моменты, как создание у людей надежды на будущее, память о жертвах мин, помощь раненым в построении их будущей жизни.

В этом контексте, высоко оценивая работу Х.Санчеса по повышению осведомленности о проблеме мин, Х.Монаго заявил, что он документирует не только прошлое, но и призывает всех нас к коллективной ответственности, что придает подготовленному фотожурналу еще большее значение. Он выразил надежду, что в следующий его визит в Агдам он станет свидетелем полного решения минной проблемы.

Представитель Агентства по международному сотрудничеству в области развития (AECID) министерства иностранных дел Испании, координатор по контактам с Украиной отметил, что проблема мин, с которой в настоящее время сталкивается Азербайджан, в дальнейшем будет ощущаться и в Украине, и подчеркнул важность международного внимания к гуманитарным проблемам, связанным с минами.

Ана де Сантош, писатель и общественный деятель, считающаяся одним из самых известных журналистов Испании, в качестве модератора мероприятия внесла свой вклад в поощрение интересных дискуссий на протяжении всего мероприятия, поделившись своими мыслями о том, что проблема мин является гуманитарной катастрофой, из-за которой тысячи азербайджанских вынужденных переселенцев до сих пор не могут вернуться на свои земли.

В мероприятии приняли участие руководители Генерального директората по Восточной Европе, Азии и Тихому океану министерства иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании, а также высокопоставленные представители других государственных учреждений и палат парламента, члены парламента, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в стране, послы, официальные лица мэрии Мадрида, а также исследователи из ряда аналитических центров и академических кругов, деятели культуры, представители деловых кругов, представители НПО и СМИ.

В конце мероприятия была организована электронная выставка фотографий, сделанных Хервасио Санчесом в Азербайджане.