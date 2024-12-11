Дорожная полиция предупредила водителей

Главное управление дорожной полиции сделало заявление для водителей относительно состояния регистрационных номеров автомобилей.

Как передает Day.Az, по словам официального представителя ведомства Мубариза Агаева, владельцы транспортных средств, которые не следят за чистотой своих государственных регистрационных знаков, будут подвергаться административным штрафам. Агаев отметил, что некоторые автомобилисты специально загрязняют номера, пытаясь избежать возможных штрафных санкций.

Он также добавил, что в отношении таких водителей будут составляться протоколы о правонарушении.

Стоит отметить, что, несмотря на отсутствие осадков, на улицах города можно встретить автомобили с такими грязными номерами, что невозможно разобрать не только номер, но и сам цвет регистрационного знака.