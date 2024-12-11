https://news.day.az/society/1714346.html В Баку произошел пожар в жилом доме В Насиминском районе Баку на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС. Во время ликвидации огня спасатели спасли троих жильцов, которые пострадали от отравления дымом. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.
В Баку произошел пожар в жилом доме
В Насиминском районе Баку на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.
Во время ликвидации огня спасатели спасли троих жильцов, которые пострадали от отравления дымом. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.
С помощью оперативных действий пожарным удалось предотвратить распространение огня в другие части квартиры, а сам пожар был полностью потушен силами пожарной охраны.
Недавно в Баку произошел пожар на складе завода.
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