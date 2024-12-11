В Баку произошел пожар в жилом доме

В Насиминском районе Баку на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошел пожар.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе МЧС.

Во время ликвидации огня спасатели спасли троих жильцов, которые пострадали от отравления дымом. Пострадавшие были переданы бригаде скорой помощи.

С помощью оперативных действий пожарным удалось предотвратить распространение огня в другие части квартиры, а сам пожар был полностью потушен силами пожарной охраны.

Недавно в Баку произошел пожар на складе завода.