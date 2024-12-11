В Баку родственники пациента избили врача

В Баку врач подвергся избиению со стороны родственников пациента.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел вечером в Сураханском районе столицы.

Отмечается, что доктор Мятин Самедов прибыл по месту вызова и был избит недовольными родственниками больного.

Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму и различные степени телесных повреждений.

Сейчас он находится в Республиканской нейрохирургической больнице.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию инцидента и выяснению причин произошедшего.