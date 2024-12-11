https://news.day.az/society/1714461.html В Баку родственники пациента избили врача В Баку врач подвергся избиению со стороны родственников пациента. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел вечером в Сураханском районе столицы. Отмечается, что доктор Мятин Самедов прибыл по месту вызова и был избит недовольными родственниками больного.
В Баку родственники пациента избили врача
В Баку врач подвергся избиению со стороны родственников пациента.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел вечером в Сураханском районе столицы.
Отмечается, что доктор Мятин Самедов прибыл по месту вызова и был избит недовольными родственниками больного.
Пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму и различные степени телесных повреждений.
Сейчас он находится в Республиканской нейрохирургической больнице.
Правоохранительные органы уже приступили к расследованию инцидента и выяснению причин произошедшего.
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