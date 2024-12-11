"Его отсутствие - большая потеря для "Карабаха""

İdman.biz представляет интервью бывшего полузащитника "Карабаха" Афрана Исмайлова сайту apasport.az.

- Завтра "Карабах" встретится с "Эльфсборгом" в 6-м туре Лиги Европы. Что вы думаете об этом матче? Как вы оцениваете шансы "Карабаха" на победу в Швеции?

- Да, завтра "Карабах" ждет тяжелая игра. Но наша команда сыграет с подходящим соперником. Если "Карабах" продемонстрирует одну из лучших своих игр, я верю, что в Швеции можно победить. Думаю, шансы в пользу "Карабаха". "Эльфсборг" хорошо играет в еврокубках. Несмотря на все это, я вижу больше шансов у "Карабаха".

- "Карабах" обычно успешно выступает против скандинавских, особенно шведских клубов. Только в этом сезоне "Карабах" проиграл одному из шведских клубов "Мальме". Если считать, что "Мальме" сильнее "Эльфсборга", не будет ли "Карабаху" не хватать уверенности в этой игре?

- В целом разница от игры к игре есть. Стили игры команд меняются из года в год. Но "Карабах" имеет свой стиль игры и хочет прогрессировать, исходя из него. В таком же стиле они сыграют против "Эльфсборга". "Эльфсборг" - не та команда, которую невозможно победить. Ни "Лион", ни "Тоттенхэм", ни "Аякс". Это даже не "Олимпиакос". Это просто хорошая команда. Это подходящий соперник для "Карабаха", из Швеции можно вернуться с хорошим результатом. Я уверен, что "Карабах" это хорошо знает и будет играть на победу.

- "Карабах" выйдет на эту игру с потерями. Известно, что не сыграют Кевин Медина и Бахлул Мустафазаде. Как, по вашему мнению, их отсутствие повлияет на команду?

- Да, у нас есть потери. Хорошо, что Бадави Гусейнов выздоровел и вернулся в лагерь. Иначе было бы еще хуже. Потери большие. Отсутствие Кевина Медины... Он очень хорошо сыграл против "Лиона". Его отсутствие - большая потеря. В любом случае игроки, которые появятся на их месте, достойно заменят своих одноклубников. Потому что они хорошо понимают, в каком матче сыграют, кого заменяют и свою ответственность. Нас ждет очень интересная, очень хорошая игра.

- "Карабах" проиграл дома "Лиону" в прошлом туре. Хотя "Карабах" имел много голевых моментов в том матче, он не смог ими воспользоваться, а "Лион" забил три гола. Как вы думаете, как тот матч повлиял на "Карабах" в плане веры в себя?

- Игра с "Лионом" уже в прошлом. Точно так же, как когда вы выигрываете, эта игра остается позади, и вы готовитесь к следующей игре, так и с поражением. Да, когда вы проигрываете, это может повлиять на вашу мотивацию. Но я не верю, что результат в матче с "Лионом" повлияет на "Карабах" в матче с "Эльфсборгом". На мой взгляд, все мысли "Карабаха" сосредоточены на игре с "Эльфсборгом". Они сделают все возможное, чтобы победить.

- После игры с "Эльфсборгом" "Карабаху" предстоят матчи против ФКСБ и "Олимпиакоса". Верите ли вы, что "Карабах" выйдет в плей-офф?

- Если завтра "Карабах" победит, его шансы еще больше возрастут. Я верю, что "Карабах" выйдет в плей-офф, почему бы и нет? Да, наши шансы не фантастические, но если мы одержим победу, то это возможно. Если мы победим завтра, то встретимся с ФКСБ в Баку. В любом случае, победы могут вывести нас в плей-офф. "Карабах" этого заслуживает. Они все показывают своей игрой.