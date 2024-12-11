Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кении
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Кения Уильяму Самои Руто.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Кения.
Мы придаем большое значение развитию связей с Кенией. За прошедший двадцатилетний период с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кенией двусторонние связи расширились, динамично развилось сотрудничество в различных сферах.
Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления основанных на взаимном уважении и доверии межгосударственных отношений, полного использования потенциала сотрудничества в ряде областей, представляющих взаимный интерес.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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