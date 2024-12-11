https://news.day.az/economy/1714376.html Азербайджан продолжает привлекать иностранных инвесторов В январе-сентябре 2024 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Азербайджана составил 1,4 миллиарда долларов США. Как передает в среду Day.Az, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.
Азербайджан продолжает привлекать иностранных инвесторов
В январе-сентябре 2024 года объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Азербайджана составил 1,4 миллиарда долларов США.
Как передает в среду Day.Az, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.
"В топ-5 стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят ОАЭ - 431 миллион долларов, Турция - 175 миллионов долларов, Грузия - 96 миллионов долларов, Великобритания - 87 миллионов долларов и Узбекистан - 79 миллионов долларов", - подчеркнул он.
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