"Ты никто"

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как издание Politico опустило французского президента.

Day.Az представляет публикацию:

Пожалуй, главное европейское политическое издание, Politico, назвало лидеров, которые будут иметь наибольшее влияние в Европе в 2025 году.

Самым влиятельным европейским политиком в будущем году будет, по мнению издания, премьер Италии Джорджа Мелони. Politico отмечает, что Мелони совмещает в себе качества трех категорий номинаций: деятельность, готовность нарушать правила и предлагать смелые идеи.

В категории "политические деятели" Politico отмечает политиков, которые своей деятельностью будут определять ситуацию во всей Европе. Макрону там места не нашлось - первое место заняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Второе место в этой номинации досталось российскому лидеру Владимиру Путину, на третьем месте оказался премьер Польши Дональд Туск.

Отметили и "нарушителей", еще одну номинацию для политиков, бросающих вызов системе. В ней победил кандидат на пост канцлера Германии от партии Христианско-демократический союз (ХДС) и главный соперник нынешнего канцлера Олафа Шольца на предстоящих выборах Фридрих Мерц.

Макрона и тут не оказалось. Больше того, Politico отметил его главную противницу - Марин Ле Пен, занявшую второе место.

И наконец, в третьей номинации оказались "Мечтатели" - политики, предлагающие новые идеи. В ней победил новый генсек НАТО Марк Рютте, далее расположились премьер Венгрии Виктор Орбан и глава евродипломатии Кая Каллас. Снова без Макрона.

Французского президента все-таки упомянули. Издеваясь над президентом Франции, издание напомнило, что раньше Макрон боролся за места в списке самых влиятельных политиков.

"Но это осталось в прошлом, былого влияния не осталось", - подчеркивают журналисты.

Выдающееся посмешище, конечно. Еще гляди и обидится на журналистов. Не политический деятель, не борец с системой и даже не мечтатель - просто никто. Вот так коротко Politico обрисовало заслуженное место Макрона на мировой арене.