В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Макрон пытается превратить Украину в Армению

Day.Az представляет публикацию:

Президент Франции Эммануэль Макрон никак не угомонится. Стало известно, что Макрон в ближайшее время посетит Польшу, чтобы обсудить ... общую миротворческую миссию в Украине.

Чувствуете, да, пахнет знакомым сюжетом? Макрон в свое время сорвал армяно-азербайджанские переговоры при посредничестве Шарля Мишеля ИМЕННО ТАКИМ ЖЕ способом: тогда Париж пытался пропихнуть идею неких "общих миротворцев" по обе стороны армяно-азербайджанской границы.

Азербайджан тогда послал Макрона куда подальше, а вот Армения на эти условия согласилась. Теперь с их стороны границы регулярно проходят кябаб-шоу и прогулки по Хачику, Ереван безнадежно испортил отношения с РФ - своим главным экономическим и торговым партнером, и фактически вышел из ОДКБ. "Великолепный" результат, правда?

Теперь похожий сюжет предлагается Украине. По плану Макрона на линию разграничения будет вводиться иностранный миротворческий контингент.

Не нужно долго гадать, что предлагает Киеву Запад в лице парижского недонаполеона: вечную заморозку конфликта, очередную Минскую группу ОБСЕ и так хорошо знакомые нам кябаб-переговоры лет на 30 вперед.

Больше Западу предложить нечего.