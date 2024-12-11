Ряд поселков Баку останутся без газа

12 декабря в связи с ремонтно-восстановительными работами будет приостановлено газоснабжение некоторых территорий.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, с целью устранения утечек, обнаруженных на магистральном газопроводе "Гарадаг - Сумгаит", с 10:00 планируется приостановка подачи газа с газораспределительных станций "Мушфигабад", "Джейранбатан" и "Пирекешкюль".

На время работ будет приостановлено газоснабжение поселков Ашагы Гюздек, Даш Гюздек, Атъялы, Хокмели, Нюбар, Джейранбатан, Сарай, жилого массива "Чайлы-Гобустан", городка для бывших вынужденных переселенцев "Мушфигабад" и 15 промышленных предприятий в Абшеронском районе, поселка Мушфигабад в Гарадагском районе, поселка 28 Мая и 12 промышленных предприятий в Бинагадинском районе.