Сколько дней будем отдыхать на Новруз в 2025-м году?

Как сообщалось ранее, премьер-министр Али Асадов подписал постановление, определяющее праздничные дни на 2025 год.

Как передает Day.Az, дни празднования Новруза в 2025 году назначены на 20, 21, 22, 23 и 24 марта.

Поскольку 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом, 25 и 26 марта также будут считаться нерабочими днями.

Таким образом, в 2025 году жители Азербайджана будут отдыхать 7 дней подряд: с 20 по 26 марта включительно.

Первый рабочий день после праздников наступит 27 марта.