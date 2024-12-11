https://news.day.az/society/1714414.html Сколько дней будем отдыхать на Новруз в 2025-м году? - ДАТЫ Как сообщалось ранее, gремьер-министр Али Асадов подписал постановление, определяющее праздничные дни на 2025 год. Как передает Day.Az, дни празднования Новруза в 2025 году назначены на 20, 21, 22, 23 и 24 марта.
Сколько дней будем отдыхать на Новруз в 2025-м году? - ДАТЫ
Как сообщалось ранее, премьер-министр Али Асадов подписал постановление, определяющее праздничные дни на 2025 год.
Как передает Day.Az, дни празднования Новруза в 2025 году назначены на 20, 21, 22, 23 и 24 марта.
Поскольку 22 и 23 марта выпадают на субботу и воскресенье, в соответствии с Трудовым кодексом, 25 и 26 марта также будут считаться нерабочими днями.
Таким образом, в 2025 году жители Азербайджана будут отдыхать 7 дней подряд: с 20 по 26 марта включительно.
Первый рабочий день после праздников наступит 27 марта.
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