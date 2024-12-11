Али Асадов прибыл в Москву

Премьер-министр Али Асадов прибыл с рабочим визитом в Москву.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что 11 декабря премьер-министр Али Асадов по приглашению председателя правительства России Михаила Мишустина прибыл с рабочим визитом в Москву для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.