Известный автоконцерн отзывает более 600 тыс. автомобилей

Компания Audi объявила о глобальном отзыве 604 543 автомобилей из-за проблем, связанных с выбросами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ, отзыв проводится в рамках двух кампаний.

Первая партия затрагивает 262 264 автомобиля. Проблема связана с системой рециркуляции выхлопных газов (EGR), в которой обнаружено несоответствие теплового окна стандартам ЕС. При определённых температурах это приводит к отключению системы и увеличению выбросов. Для устранения проблемы потребуется обновление программного обеспечения, которое приведёт систему EGR в соответствие с законодательными требованиями.

Вторая партия охватывает 342 179 автомобилей, произведённых с 2005 по 2020 годы. Причина - несанкционированные устройства впуска воздуха и ограничения в очистке выхлопных газов. Эти автомобили требуют масштабного ремонта, который также будет проводиться бесплатно в сервисных центрах Audi.

Федеральное управление автомобильного транспорта уже уведомило владельцев затронутых автомобилей. Водителям настоятельно рекомендуется не игнорировать требования о ремонте, так как несоблюдение может привести к запрету эксплуатации автомобиля.

Компания Audi подчёркивает, что делает всё возможное для оперативного выполнения необходимых работ, чтобы соответствовать правовым нормам и минимизировать воздействие на окружающую среду.