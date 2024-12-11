Назван объем прямых иностранных инвестиций в экономику Азербайджана

В январе-сентябре 2024 года прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана составили около 4,5 миллиарда долларов США.

Как передает в среду Day.Az, об этом сказал директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров в ходе медиа-брифинга.

"В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,3 миллиарда долларов, Турция - 911 миллионов долларов, Кипр - 553 миллиона долларов, ОАЭ - 356 миллионов долларов и Иран - 275 миллионов долларов", - отметил он.

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