Восторг болельщиков от встречи с Месси в Баку

В Baku Crystal Hall состоялась незабываемая встреча с легендарным игроком американского футбольного клуба "Интер Майами" Лионелем Месси и его товарищами по команде Луисом Суаресом, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

Как передает Day.Az, мероприятие собрало множество восторженных болельщиков, которые с нетерпением ожидали этого уникального события.

На встрече, организованной для поклонников футболистов, атмосфера была наполнена радостью и волнением. Месси, Суарес, Бускетс и Альба не скрывали своей благодарности за теплый прием в Азербайджане и выразили свою радость от общения с болельщиками. Для многих фанатов это стало мечтой, которую они долго ждали.

Футболисты делились своими впечатлениями от визита в Баку, рассказывали о своих успехах в спорте и взаимодействии в команде. Атмосфера была по-настоящему теплой, что не могло не радовать преданных поклонников этих знаменитых игроков.

Для болельщиков это было не только шансом увидеть своих кумиров вживую, но и получить незабываемые впечатления от общения с ними. Такое событие стало настоящим праздником для футбольных фанатов Азербайджана, укрепив любовь и привязанность к этому виду спорта.

Фото: Qafqazinfo, АРA