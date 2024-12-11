Автор: Азер Гараев, политолог

Годы репрессий и экономического застоя в Сирии вызвали недовольство граждан режимом. Давление на режим на международной арене, а также экономический коллапс внутри страны привели к неизбежности конца режима.

Сирия, где больше нет режима Асада, вступила в новую фазу, когда оппозиция захватила большие территории внутри страны. Этот переход сопровождается взятием оппозицией под свой контроль основных центров власти и созданием новой политической структуры. Последние процессы, в частности, захват оппозицией контроля над крупными городами и стратегическими районами Сирии - это шаги, которые определят будущее страны.

В результате этих процессов важно создать правительство национального единства в Сирии. Правительство национального единства может сыграть решающую роль в восстановлении страны, объединив все группы общества. Такое правительство также послужит основой для восстановления внутренней стабильности и получения поддержки сирийского народа.

Столкновение интересов многочисленных акторов в регионе представляет серьезную угрозу территориальной целостности Сирии. В связи с этим важна помощь международного сообщества и содействие межгосударственному диалогу. Если территориальная целостность Сирии не будет сохранена, регион может столкнуться с более серьезными гуманитарными и политическими катастрофами.

Следует особо отметить роль Турции в этом контексте. Турция не только контролирует поток беженцев из Сирии, но и выступает в качестве основного участника восстановления стабильности в стране. В предстоящий период Турция продолжит оказывать экономическую и дипломатическую поддержку стране, чтобы помочь ей встать на ноги, а также способствовать прогрессу мирного процесса.

В ходе телефонного разговора, состоявшегося минувшим днем между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, также обсуждалась ситуация, сложившаяся после падения режима Асада в Сирии.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что при активной поддержке Турции в Сирии начнется период стабильности, отметив, что Азербайджан вместе с братской Турцией готов оказать содействие устранению гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ. Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением отметил, что Азербайджан и Турция, как и во всех сферах, будут осуществлять совместную деятельность также в вопросе гуманитарной помощи и поддержки сирийскому народу.

Позже министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление, связанное с событиями в Сирии. В заявлении отмечается, что Азербайджан наблюдает за происходящими в Сирии процессами, в то же время проводя консультации с братской Турцией.

Из этого можно сделать вывод, что азербайджанская сторона также намерена действовать в направлении улучшения гуманитарной ситуации в Сирии, поддержки населения этой страны, и будет осуществлять это в координации с Турцией.

Как заявило министерство иностранных дел, Азербайджанская Республика еще раз выражает поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии и надеется на решение вопросов в соответствии с волей сирийского народа, а также посредством политического диалога внутри страны.

Стабилизация ситуации в Сирии, в частности при поддержке и участии Турции, а также стран региона, восстановление мира, улучшение гуманитарной ситуации должны быть в интересах всего региона и являются единственным решением.