В Азербайджане прошло заседание рабочей группы по системе здравоохранения Комиссии по бизнес-среде

11 декабря состоялось очередное заседание возглавляемой министерством здравоохранения рабочей группы "Система здравоохранения" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на минздрав Азербайджана, в мероприятии приняли участие ответственные лица Администрации Президента Азербайджанской Республики, министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медстрахованию, министерства экономики, министерства труда и социальной защиты населения, министерства науки и образования, Государственного комитета статистики, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (İİTKM), Агентства пищевой безопасности Азербайджана, Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), а также Центра общественного здравоохранения и реформ минздрава и рабочей группы "Система здравоохранения" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

"В повестку дня заседания, проведенного под председательством заместителя министра здравоохранения Расима Исмаилова, были включены такие вопросы, как представление участникам новых членов рабочей группы, анализ результатов мер, проведенных в рамках Плана действий, обсуждение состояния выполнения задач, включенных в протокол, об итогах предыдущего заседания. Заведующий сектором мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики Вусал Шихалиев подчеркнул важность предоставления соответствующих предложений от профильных структур с точки зрения эффективности всей работы.

Выступившая на заседании заведующая отделом общественного здравоохранения и контроля заболеваний министерства здравоохранения Назифа Мурсалова представила отчет о работе, проделанной минздравом в сфере детской иммунопрофилактики.

На заседании также были заслушаны выступления заведующей отделом государственных программ департамента по работе с чувствительными группами населения TƏBİB Сакины Гурбановой, заместителя руководителя отдела мониторинга и оценки İİTKM Сабины Джумазаде и других участников мероприятия.

Затем члены рабочей группы приняли активное участие в дискуссиях, были заслушаны мнения и предложения, а также даны соответствующие рекомендации.

По итогам встречи определены приоритетные направления и вопросы, которые будут рассмотрены на заседаниях рабочей группы "Система здравоохранения" в 2025 году.

Следует отметить, что министерство здравоохранения осуществляет руководство рабочей группой "Система здравоохранения" Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам, говорится в сообщении ведомства.