В Австралии пропали сотни флаконов с образцами смертельных вирусов

В Австралии из медицинской лаборатории пропали сотни флаконов со смертельными вирусами. Об этом пишет Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего было уничтожено или изъято из безопасного хранилища 325 флаконов, в том числе 223 флакона с возбудителем лиссавируса, который обладает почти 100%-ой смертностью и до сих пор не лечится. Тем не менее, люди этим вирусом почти не заражаются. Также пропали 100 флаконов вируса Хендра, который передается от лошадей к человеку и вызывает летальный исход в 57% случаев, а также два флакона хантавируса, который возникает у крыс и летален в 38% случаев.

О пропаже образцов объявил министр здравоохранения Квинсленда Тим Николс. По его словам, это произошло в 2021 году в результате серьезного нарушения протоколов биологической безопасности, но обнаружили пропажу только в августе 2023-го.

Однако министр подчеркнул, что, скорее всего, образцы не были украдены. Наиболее вероятной причиной потери была названа чрезвычайная ситуация - поломка морозильной камеры, в которой они хранились.