В НАТО хотят повысить количество производимого в альянсе оружия

Североатлантический альянс планирует обновить цели по числу производимых в альянсе вооружений, что может потребовать роста военных расходов каждой из стран-членов блока до 3% ВВП. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По словам чиновников, попросивших не называть их имен, поскольку переговоры носят закрытый характер, в соответствии с планом правительствам предстоит выполнить более высокие требования к возможностям, в том числе по боеприпасам, уже в следующем году", - говорится в сообщении.

Агентство утверждает, что страны НАТО взяли на себя обязательство увеличить расходы для якобы противодействия предполагаемой угрозе Европе со стороны президента России Владимира Путина.

Кроме того, отмечают источники, свою роль также сыграли и требования нового президента США Дональда Трампа, который подтолкнул членов Североатлантического альянса взять на себя большую долю оборонных обязанностей.

Неназванные чиновники в беседе с Bloomberg подчеркнули, что, хотя цель и состоит в том, чтобы согласовать цели между министрами иностранных дел и обороны НАТО к саммиту лидеров в Гааге в июне, этот срок может оказаться сложным для реализации.