Bitcoin может взлететь до $1 млн.

Эрик Трамп, сын новоизбранного президента США Дональда Трампа, заявил, что Bitcoin в будущем может достичь отметки в 1 миллион долларов.

Как сообщает Day.Az, выступая на мероприятии в Абу-Даби, Трамп отметил потенциал криптовалюты в изменении глобальной экономики. Он выразил уверенность в том, что стоимость Bitcoin однажды достигнет 1 миллиона долларов.

По словам Трампа, в ближайшие годы всё большее число правительств начнёт принимать Bitcoin, а те, кто внедрит эту технологию раньше, окажутся в числе победителей.

"Bitcoin мне очень нравится. Он занимает особое место в наших сердцах и является воплощением будущего", - заявил Эрик Трамп.

Стоит отметить, что после избрания Дональда Трампа президентом стоимость Bitcoin достигла 105 тысяч долларов, а по данным на сегодняшний день, криптовалюта торгуется около 97 440 долларов.