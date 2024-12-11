Сколько Азербайджан заработал на услугах в международной экономике?

Общий объем услуг в экономических отношениях Азербайджана с зарубежными странами за 9 месяцев текущего года составил 13,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк, из них 7,4 миллиарда долларов - это услуги, предоставленные нерезидентами резидентам Азербайджана, а 5,8 миллиарда долларов - услуги, предоставленные резидентами Азербайджана резидентам зарубежных стран.

Согласно данным, в целом дефицит баланса услуг сократился на 10,5%, до 1,6 миллиарда долларов. Дефицит баланса услуг нефтегазового сектора (в основном строительных и других бизнес-услуг) составил 1,4 миллиарда долларов. Дефицит баланса услуг по ненефтегазовому сектору достиг нейтрального уровня (0,2 миллиарда долларов).

28,5% оборота взаимных услуг приходится на операции по транспортным услугам. 61,5% транспортных услуг общей стоимостью 3,7 миллиарда долларов были связаны с использованием транспортных услуг нерезидентами Азербайджана. Стоимость транспортных услуг, оказанных резидентами Азербайджана нерезидентам, составила 2,3 миллиарда долларов, а стоимость транспортных услуг, оказанных нерезидентами резидентам Азербайджана -1,4 миллиарда долларов.

За этот период экспорт транспортных услуг в ненефтегазовом секторе вырос на 14,8%, а импорт - на 10,4%. В результате профицит по транспортным услугам увеличился на 5,5%, до 862,1 млн долларов.

Отметим, что профицит по транспортным услугам за 9 месяцев 2023 года составил 816,9 млн долларов. За 9 месяцев 2024 года оборот услуг взаимного туризма вырос на 42,7% и составил 2,8 млрд долларов. Профицит в размере 0,4 млрд долларов образовался в результате того, что за отчетный период экспорт туристских услуг (1,6 млрд долларов) превысил импорт (1,2 млрд долларов). За этот период число граждан Азербайджана, выезжающих за границу, увеличилось на 18,9%, а число иностранных граждан, прибывших в Азербайджан, увеличилось на 29,1%.

Объем услуг, оказанных резидентам Азербайджана зарубежными странами в связи с туризмом, составил 1,2 миллиарда долларов. Из них 78,4% были связаны с частными визитами граждан Азербайджана. За отчетный период объем строительных услуг нерезидентам в ненефтегазовом секторе сократился на 11,4% и составил 25 млн долларов. Объем других бизнес-услуг, предоставляемых нерезидентам в ненефтегазовом секторе, увеличился на 57,3% и составил 1,4 миллиарда долларов.