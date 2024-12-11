Месси поделился впечатлениями об Азербайджане

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси, находясь с визитом в Баку, выступил на праздничном мероприятии в Baku Crystal Hall, посвящённом его встрече с фанатами.

Как сообщает Day.Az, Месси выразил искреннюю благодарность за организацию сегодняшней встречи и тёплый приём в Азербайджане.

"Я впервые в этой стране и хочу поблагодарить всех за поддержку. За время моего пребывания здесь я познакомился с культурой и людьми Азербайджана. От себя и от имени моих товарищей по команде хочу сказать спасибо за это мероприятие. Поддержка и гостеприимство просто великолепны. Большое спасибо!", - отметил аргентинский нападающий.