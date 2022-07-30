Азербайджанские фильмы будут представлены на XVIII Казанском фестивале мусульманского кино

Азербайджанские фильмы будут представлены на XVIII Казанском международном фестивале мусульманского кино, который пройдет с 7 по 11 сентября в столице Татарстана (Российская Федерация), сообщает Day.Az.

В программе "Россия - Исламский мир" представлен полнометражный художественный фильм Али-Саттара Гулиева "Олимпия", в программе "Тюркский мир" - картина Эльвина Мирзоева "Раб", в программе "Игровые короткометражные фильмы" - картина Гулу Алиева "Забор", в программе "Короткометражные документальные фильмы" - фильм Эльвина Аширова "Где Ваш дом".

В составе жюри фестиваля - Владимир Хотиненко (председатель, Россия), Хамид Бенамра (Алжир, Франция), Анар Кашаганова (Казахстан), Амер Салмин Аль Мурри (ОАЭ), Наргес Абьяр (Иран), Хаобам Пабан Кумар (Индия), Ихсан Кабиль (Турция), Ильхам Шахейн (Египет), Валерий Фомин и Рафик Мухаметшин (Россия).

По регламенту конкурсная программа состоит из 10 фильмов в каждой номинации. Всего в этом году для участия в кинофестивале было зарегистрировано 625 заявок из 44 стран.

Девиз фестиваля: "Через диалог культур - к культуре диалога". Учредители - министерство культуры Республики Татарстан РФ, администрация города Казань, Совет муфтиев России.