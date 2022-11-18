17 ноября состоялось мероприятие по случаю 55-летия создания Азербайджанского национального музея ковра - первого музея ковра в мире. В этот же день прошла презентация экспонатов, недавно поступивших в музейную коллекцию: это художественная вышивка начала XVIII века и две пары серег второй половины XIX века.

Как сообщили Day.Az в Азербайджанском национальном музее ковра, структура, цветовая гармония и другие особенности композиции образца художественной вышивки, относящейся к Карабаху и приобретенной при финансовой поддержке "Pasha Holding", отражают все основные черты, отличающие азербайджанскую вышивку. Образцы вышивки XVI века с подобным композиционным построением выполнялись в мастерских сефевидского дворца и считались ценнейшими произведениями декоративно-прикладного искусства того времени. Принимая во внимание большой спрос на эти вышивки в XVII-XVIII веках, в мастерских многих городов, таких как Барда, Нахчыван, Шамаха, создавались новые образцы с их использованием.

Золотые серьги, приобретенные музеем на собственные средства у аукционного дома Bonhams, изготовлены в Тебризе в технике эмали и штамповки. Такие многоярусные серьги, весьма популярные в свое время, состоящие из отдельных самостоятельных элементов, были частью наряда богатых модниц, которые демонстративно выставляли их из-под головного покрывала. Во время ходьбы при этом раздавался тонкий звон подвесок сережек, который, по древнему поверью, отгонял злые силы.

Мероприятие прошло в день включения азербайджанского коврового искусства в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а также в день рождения выдающегося ученого, художника по ковру, основателя Музея ковра Лятифа Керимова.

Следует отметить, что Азербайджанский национальный музей ковра за последние годы добился больших успехов в сохранении и популяризации образцов национального наследия и пополнении своих коллекций. Представленные редкие образцы искусства показывают, что музей успешно продолжил свою деятельность в этом направлении и в 2022 году.