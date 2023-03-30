Дан старт республиканскому фестивалю рисунков "Мой Азербайджан"

Дан старт VI республиканскому художественному фестивалю "AZƏRBAYCANIM" (Мой Азербайджан) и в его рамках объявлен конкурс, сообщили Day.Az организаторы.

Мероприятие будет проведено в рамках "Года Гейдара Алиева" при организации министерства культуры, министерства науки и образования, Союза художников Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио", Исполнительной власти Хатаинского района Баку, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

Художественный фестиваль проводится с целью стимулирования творчества детей, подростков и представителей молодежи, а также развития их художественного вкуса.

Конкурс проводится среди соискателей в возрасте до 21 года. Желающие принять в нем участие должны до 25 апреля 2023 года отправить на адрес электронной почты [email protected] фотографию своей работы, указав название произведения, а также свое имя, фамилию, год рождения, образовательное учреждение и контактный номер телефона.

Каждый конкурсант может отправить не более двух работ. Тема произведений - цветы. Размер и техника исполнения произведений - по желанию авторов. Организаторы просят отправлять работы новые, которые ранее не экспонировались. В конкурсе, проводимом по трем возрастным категориям - до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 год, могут также участвовать граждане зарубежных стран.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 051-310-74 01.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az