"Обручальное кольцо" в судьбе народного артиста Валеха Керимова

При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г.Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с народным артистом Азербайджана, известным актером Валехом Керимовым, сообщили Day.Az в пресс-службе Управления.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Далее на вечере было рассказано о жизни и творчестве Валеха Керимова, представлены фрагменты из фильмов, в которых снялся актер.

В своем выступлении народный артист рассказал о памятных моментах в творческой деятельности, о том, как он пришел в искусство.

Среди гостей мероприятия были народные артисты Ильхам Намиг Камал, Али Нур, заслуженный артист Азад Шукюров, которые в своих выступлениях отметили самые яркие образы, созданные актером.

В завершение народный артист ответил на вопросы зрителей, которые интересовались, как актер готовился к своим театральным работам, спрашивали про фильмы, особенно про известный фильм "Bəxt üzüyü" (Обручальное кольцо) и образ Мошу, который Валех Керимов воплотил в нем.