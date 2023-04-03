В Нью Йорке состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана Наргиз Алияровой

В знаменитом Карнеги-холл в Нью Йорке (США) состоялся сольный концерт заслуженной артистки Азербайджана, профессора, известной пианистки Наргиз Алияровой, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Концерт носил благотворительный характер, вся прибыль от продажи билетов была направлена для помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Турции.

Наша соотечественница исполнила произведения Вольфганга Амадей Моцарта, Фридерика Шопена, Сергея Рахманинова, а также представила американским слушателям музыку выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Все билеты были распроданы уже за два дня до концерта, и афиша знаменитой пианистки была помечена вывеской "Sold Out".

Напомним, что 22 ноября 2022 года в день столетия выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, общество "Национальная музыка и глобальная культура", возглавляемое Наргиз Алияровой при поддержки министерства культуры, Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в США провело первый концерт в истории Азербайджана в большом зале Карнеги-холла - Стерн Аудиториум (около трех тысяч мест), где прошла американская премьера "Концерта на арабские темы" Фикрета Амирова и Эльмиры Назировой в исполнении Наргиз Алияровой.

Отметим, что Наргиз Алиярова выступает не только в Нью-Йорке - в январе текущего года Алиярова представила сольную программу "Silk Road" в Вашингтоне в знаменитом Кеннеди центре, где пианистка представила произведения азербайджанских, турецких и иранских композиторов.

Общество "Национальная музыка и глобальная культура" также в марте объявило о проведении Международного конкурса на лучшую запись произведений лауреатов I II Международного конкурсов композиторов, написанных на темы Узеира Гаджибейли и Фикрета Амирова.