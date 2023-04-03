В Казахстане показали музыкальную комедию "Ханума, или Что угодно"

В Карагандинском государственном русском драматическом театре имени К.С. Станиславского (Казахстан) состоялась премьера музыкальной комедии "Ханума, или Что угодно", поставленного по пьесе Авксентия Цагарели "Ханума". В работе над проектом приняли участие специально приглашенные из Азербайджана главный режиссер Государственного театра YUĞ Микаил Микаилов и художник-постановщик Мустафа Мустафаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Кстати, Микаил Микаилов уже знаком карагандинскому зрителю по спектаклям "Дураки", "8 женщин", "Хроники Мордасова".

В основу спектакля вошла пьеса грузинского драматурга, режиссёра и актёра Авксентия Цагарели "Ханума", написанная в 1882 году. Зрители оказались в кварталах Тифлиса конца XIX века. Разорившийся грузинский князь Пантиашвили надумал выгодно жениться. Для этого он нанимает известную сваху Хануму. Так начинается история, наполненная кавказским юмором и колоритом, музыкой, песнями и танцами.

Кстати, после премьеры для гостей из Азербайджана был организован сюрприз со сценкой из спектакля.

Работу над вторым спектаклем азербайджанский дуэт будет вести в Государственном академическом музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева в Астане. Это будет спектакль по произведению Флориана Зеллера "Отец". Премьера намечена на июнь.