В штаб-квартире ООН проходят мероприятия к 35-летию Программы Шёлковые пути

В штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), располагающейся в Париже проходит серия мероприятий, приуроченных к 35-летию Программы Шёлковые пути, сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

Международный форум "Разнообразие Шёлковых путей, диалог и мир" начал свою работу шестого апреля 2023 года в рамках мероприятий, организованных Центром всемирного наследия совместно с Азербайджаном, Китаем, Казахстаном, Монголией и Оманом.

Заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, выступившая на министерской панели форума, отметила, что Азербайджан обладает богатым культурным наследием как страна, исторически расположенная на Шёлковых путях.

Также шестого апреля состоялась двусторонняя встреча между ЮНЕСКО и Азербайджаном.

Наряду с этим в рамках юбилейных мероприятий в здании организации открылась специальная выставка "Шёлковые пути глазами молодёжи". На выставке представленной Азербайджаном было отмечено, что она проводится под лозунгом "Найди свой Шёлковый путь в Азербайджане" и посвящена богатому культурному наследию, которое нас объединяет.