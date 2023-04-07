Азербайджанские музыканты приняли участие в открытии международного фестиваля в Анкаре

4-28 апреля в Анкаре (Турция) на сцене главного зала CSO ADA Ankara проходит 37-й Международный музыкальный фестиваль. В открытии одного из самых престижных фестивалей столицы Турции принял участие Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Фуада Ибрагимова, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Большая заслуга в реализации этого проекта принадлежит руководителю концертного агентства "Premier Ltd" Назакет Гасымовой, которая много лет пропагандирует классическую музыку как в нашей стране, так и за её пределами.

Нет сомнения, что турецкая публика надолго запомнит этот незабываемый вечер, который вышел за рамки чисто музыкального события и стал символом незыблемой дружбы братских народов Турции и Азербайджана.

В концертной программе свои выступления представили известные музыканты - народный артист Азербайджана Мурад Адыгезалзаде (фортепиано) и заслуженный артист Эльвин Ходжа Ганиев (скрипка).

В программе прозвучали "Çayda çıra" Ферита Тузуна, Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром Фикрета Амирова и Симфония № 9 "Из Нового Света" Антонина Дворжака. В дополнение к этим произведениям в конце первого отделения была исполнена музыка Джона Уильямса к кинофильму "Список Шиндлера". Исполнение было посвящено памяти жертв разрушительного землетрясения в Турции. Концерт завершился "Турецким маршем" Ниязи.

В день открытия фестиваля в качестве гостей в мероприятии приняли участие видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, среди которых турецкая пианистка Гюльсин Онай, всемирно известный дирижёр Эрол Эрдинч и другие.