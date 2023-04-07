В штаб-квартире ООН представлен концерт азербайджанских музыкантов и танцоров

В штаб-квартире Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), располагающейся в Париже, проходит серия мероприятий, приуроченных к 35-летию Программы "Шёлковые пути". Среди них Международный форум "Разнообразие Шёлковых путей, диалог и мир", организованный Центром всемирного наследия совместно с Азербайджаном, Китаем, Казахстаном, Монголией и Оманом.

Гостям была представлена концертная программа с участием наших соотечественников из Франции, лауреатов международных конкурсов Саиды Зульфугаровой (фортепиано) и Агарагима Гулиева (флейта), сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

В концертной программе представлены произведения Фикрета Амирова, Джовдета Гаджиева и Фазиля Сайуна, а также азербайджанские национальные танцы, которые были встречены овациями гостей международного форума.