Азербайджанские артисты балета выступят в Узбекистане

Азербайджанские артисты балета выступят на сцене Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, сообщили Day.Az в пресс-службе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Восьмого апреля на сцене Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои состоится показ балета выдающегося азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова "Тысяча и одна ночь".

Главные партии в постановке исполнят ведущие солисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета - лауреат международного конкурса артистов балета Аян Эйвазова и заслуженный артист Азербайджана Анар Микаилов.

"Тысяча и одна ночь" (азерб. Min bir gecə) - балет в двух действиях, написанный Фикретом Амировым в 1979 году. Либретто Наили Назировой, Магсуда и Рустама Ибрагимбековых. Балетмейстер-постановщик - Наиля Назирова, художник - Тогрул Нариманбеков. Либретто балета написано по мотивам собраний сказок "Тысячи и одной ночи". На протяжении многих лет с успехом ставился на сценах мира. Основой балета стал популярный "Рассказ о царе Шахрияре". В балет входят сюжеты и других сказок - о приключениях Синдбада-морехода, о Птице Рухх, об Аладдине и принцессе Будур, об Али-Бабе и сорока разбойниках.