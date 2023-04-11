В Тбилиси откроется юбилейная выставка известного азербайджанского художника

С 12 апреля по 10 мая в Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе при совместной организации Национального музея искусств Азербайджана и Национальной галереи Грузии пройдет юбилейная выставка известного художника Чингиза Фарзалиева "По ступеням времени " при партнерстве Министерства культуры Азербайджана и Министерства культуры, спорта и молодежи Грузии, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Выставка, приуроченная к 30-летию установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджаном, демонстрирует лишь часть богатого творчества художника, созданного за 60-летний период времени. Выставка "По ступеням времени" будет сопровождаться каталогом, изданным в Грузии. На выставке также будут представлены многочисленные книги и альбомы, написанные и оформленные профессором Фарзалиевым. Кураторами выставочного проекта являются Чингиз Фарзалиев, Кенуль Рафиева и Марьям Двали.

Художник родился в Баку 20 ноября 1943 года. В 1973 году он окончил факультет живописи Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. С 2008 года он является профессором Азербайджанской государственной академии художеств, а с 2010 года - директором Национального музея искусств Азербайджана.

Искусство Чингиза Фарзалиева отличается своими потрясающими пейзажами, натюрмортами и философским характером. Обладает многочисленными международными академическими регалиями, орденами и премиями, является почетным профессором Международного биографического центра Кембриджского университета в Соединенном Королевстве, а также почетным профессором Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и почетным доктором Тбилисской государственной академии искусств.

За свой вклад в мировую науку и культуру профессор Фарзалиев был удостоен звания заслуженного деятеля науки и культуры со стороны Европейской академии естественных наук в Ганновере (Германия). Награжден Большим орденом почёта за заслуги перед Австрией, а также Президентским орденом "Сияние" Грузии, орденом "Слава" за заслуги в развитии изобразительного искусства в Азербайджане, Орденом искусств и литературы Франции, Международной премии Ататюрка (Турция), золотой медалью имени Низами Гянджеви (Азербайджан) и множество других наград.