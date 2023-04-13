Книга азербайджанской писательницы награждена премией имени Ханса Кристиана Андерсена

Международный совет по детской книге (IBBY) учредил премию имени Х. К. Андерсена в 1956 году. Премия Х. К. Андерсена стала самой престижной международной наградой для авторов и художников, работающих в сфере литературы для детей и юношества. Для "детских" авторов эта премия - наиболее престижная международная награда, её часто называют "Малой Нобелевской премией". Награда присуждается только здравствующим писателям и художникам.

Как сообщила АЗЕРТАДЖ Солмаз Аманова, кандидатов на соискание премии выдвигают национальные секции Международного совета по детской книге. В Азербайджане кандидатов на премию выдвигает Республиканская детская библиотека им. Ф.Кочарли. Объявляют победителей всегда на пресс-конференции IBBY на Международной ярмарке детской литературы в Болонье, передает Day.Az.

Традиционно золотые медали вручаются в дни Всемирных IBBY Конгрессов, которые проходят один раз в два года в одной из стран, где есть национальная секция IBBY. По решению IBBY 2 апреля, день рождения Х. К. Андерсена, был объявлен Международным днем детской книги, который с 1967 года активно отмечается во всем мире. Организатором Международного дня детской книги каждый год становится одна из национальных секций IBBY.

C 5 по 8 сентября 2022 года в городе Путраджайя (Малайзия) проходил 38-й Всемирный конгресс Международного совета по детской книге (IBBY). Основным организатором Конгресса выступила Национальная секция IBBY Малайзии.

В рамках программы конгресса 6 сентября состоялось представление победителей и вручение дипломов Почетного списка IBBY, номинированных национальными секциями Совета.

Среди лауреатов премии книга детской писательницы, профессора, руководителя Дома сказок "Наследие", главного редактора Издательского дома "Эверест" Солмаз Амановой "Храбрый медвежонок и его друзья", иллюстратор Искяндяр Маммадов. Книга была подготовлена к печати Издательским домом "Эверест". Сказка отражает эмоции как детей, так и интеллектуальной игрушки-медвежонка. "Храбрый медвежонок и его друзья" прививает детям чувства любви и доброты, уважения к наследию и традициям своего народа. Обо всем этом вы можете узнать, прочитав книжку "Храбрый медвежонок и его друзья". Во всех школьных библиотеках имеется эта книжка на азербайджанском и английском языках. Почетный список 2022 года включает 163 номинации на 47 разных языках из 53 стран. Для списка 2022 года отобрано 63 работы в категории "Автор", 52 - в категории "Иллюстрация" и 48 - в категории "Издатель". Азербайджан получил Почетные дипломы во всех трех категориях.

Дипломы и каталог 11 апреля были вручены победителям в Азербайджанской Национальной библиотеке им.М.Ф.Ахундова заведующим отделом книгооборота и издательства Министерства культуры Азербайджанской Республики Акифом Маарифли, директором Азербайджанской Национальной библиотеки им.М.Ф.Ахундова Керимом Тахировым.