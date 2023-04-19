Азербайджан представлен на Евразийском кинофестивале в Варшаве

С 13 по 23 апреля в столице Польши Варшаве впервые проходит Евразийский кинофестиваль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, фестиваль, который стал новым событием в календаре польской киноиндустрии, позволит местной публике ближе ознакомиться с кинематографом стран Восточной Европы и Центральной Азии.

На церемонии открытия фестиваля в качестве специального гостя выступила посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова. Она рассказала, что в этом году азербайджанскому кинематографу исполняется 125 лет и история киноиндустрии Азербайджана практически совпадает с историей мирового кинематографа. Посол отметила, что братья Люмьер изобрели кинематограф в 1895 году, а уже 2 августа 1898 года в Баку состоялся показ первых фильмов, снятых в Азербайджане фотографом Александром Мишоном: хроника, посвященная нефтяным месторождениям в Баку, заложила основу отечественного кинематографа.

Наргиз Гурбанова сообщила, что в прошлом году посольство Азербайджана в Польше совместно с Ассоциацией польских кинематографистов организовали Неделю азербайджанских фильмов, чтобы ознакомить польских зрителей с азербайджанским кинематографом, а в Баку был проведен фестиваль польского кино "Висла". Выразив удовлетворение тем, что в программу Евразийского кинофестиваля, впервые проходящего в Варшаве, включены два азербайджанских фильма, посол проинформировала участников мероприятия о представленных на фестивале кинофильмах.

Художественная лента "Холод мрамора" режиссера Асифа Рустамова, отметила она, создана совместно киностудией "Азербайджанфильм", Общественным телевидением, Бакинским медиацентром и компанией Arizona Films при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики. Фильм был включен в основную конкурсную программу проходящего в Таллинне кинофестиваля "Темные ночи", а также показан на Международном фестивале азиатского кино во Франции и Международном кинофестивале "София фильм" в Болгарии.

Вторым фильмом, который будет показан в рамках фестиваля, является лента "Душа без адреса" азербайджанского режиссера Хамида Ибадуллаева, проживающего в Польше.

Фестиваль продлится до 23 апреля.