Азербайджанская музыка представлена в Германии

18 апреля посольство Азербайджана в Германии в мюнхенском Доме художников (Münchener Künstlerhaus) организовало концерт.

Как сообщили в Day.Az в посольстве, в мероприятии приняли участие депутаты баварского Ландтага (регионального парламента), представители правительственных структур региона, аккредитованные в Мюнхене консулы, представители СМИ, деятели науки и культуры, а также активисты азербайджанской, турецкой, еврейской и других общин, проживающих в Баварии.

Живущие и работающие в Германии молодые азербайджанские музыканты - пианистка Нармин Наджафли и оперная певица Марзия Гусейнова выступили с концертной программой, состоящей из произведений азербайджанских и европейских композиторов.