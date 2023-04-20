Сакит Мамедов награжден золотой медалью в рамках проекта ТЮРКСОЙ в Ташкенте

В рамках Международного фестиваля традиционного изобразительного и прикладного искусства в Галерее изобразительных искусств Узбекистана представлена экспозиция "Встреча художников тюркского мира" с участием известных художников из стран-членов организации ТЮРКСОЙ, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Фестиваль организован совместно с Академией художеств Узбекистана и рядом министерств и организаций Узбекистана.

Вернисаж живописи приурочен к празднованию 30-летия со дня образования ТЮРКСОЙ. В галерее представлено более 100 работ 30 художников из стран-членов организации.

По пять своих работ представили известные азербайджанские мастера кисти - народные художники Сакит Мамедов, Ариф Азиз и Фикрет Ибрагимли.

"Впервые в истории фестиваля представлена выставка "Встреча художников тюркского мира", что является знаменательным событием для пропаганды и развития изобразительного искусства тюркского мира. Фестиваль и вернисаж был организован на очень высоком уровне с участием известных мастеров, была возможность пообщаться, поделиться опытом, построить новые планы. В программе фестиваля также прошли мастер-классы для молодых живописцев от известных художников, состоялись презентации новых проектов и уникальных разработок. Особо отмечу, что было принято решение о создании Академии художеств тюркских стран. Через месяц мы соберёмся в Анкаре и обсудим организационные вопросы деятельности новой академии, будет избран президент, совет и т.д.", - сказал Trend Life кавалер государственных орденов и медалей разных стран, народный художник Азербайджана, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной академии художеств, профессор Сакит Мамедов.

Отметим, что Сакиту Мамедову была также вручена золотая медаль Академии художеств Узбекистана. В церемонии награждения приняли участие генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев и ректор Академии художеств Узбекистана, народный художник Акмал Нуриддинов.