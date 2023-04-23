Азербайджанский композитор избран членом Союза композиторов России

Азербайджанский и российский композитор, пианист и музыковед Риад Маммадов избран членом Союза композиторов России.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на очередном заседании Совета Союза композиторов России избраны новые члены организации. Среди них наш соотечественник, композитор, пианист и музыковед, исполнитель джаза и классической музыки Риад Маммадов.

Риад Маммадов родился в Баку. Он является выпускником Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и аспирантуры по специальности "фортепиано". Участник многих международных фестивалей.