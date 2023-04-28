В Париже состоялся концерт, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева

В церкви XVII века Сен-Жак-дю-От-Па (Eglise Saint-Jacques du Haut Pas) Парижа состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, организованный Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA) при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана, сообщили Trend ADFA, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие французские политики, бизнесмены, деятели культуры и науки, представители общественности и азербайджанской диаспоры.

Выступивший на вечере профессор Керим Ифрак рассказал о деятельности архитектора и создателя современного независимого Азербайджана, выдающегося государственного деятеля, общенационального лидера Гейдара Алиева, подчеркнув его роль в сохранении и развитии национального наследия, культуры и искусства, признании страны в мире в качестве демократического и процветающего государства.

Гостям была представлена картина "Гейдар Алиев" главы Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, заслуженного художника Азербайджана Асмер Нариманбековой. В концертной программе с участием наших соотечественников из Франции, лауреатов международных конкурсов - пианиста Эльданиза Алекберзаде и флейтиста Агарагима Гулиева были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков - Гара Гараева, Фикрета Амирова, Иоганна Баха, Сергея Прокофьева, азербайджанские народные песни "Лачин", "Сары гялин" и др. Выступления артистов были встречены овациями.