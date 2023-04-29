Азербайджанские танцы в исполнении представителей США, Южной Кореи, Италии и Японии в Москве

Впервые на сцене Московской государственной академии хореографии на государственном экзамене звучала азербайджанская музыка и исполнялись наши национальные танцы, поставленные старшим преподавателем Бакинской академии хореографии, хореографом, режиссером и танцовщицей, почётным академиком Интернациональной академии хореографии, заслуженной артисткой Азербайджана Этери Джафаровой, сообщает Day.Az.

Танец "Süzən qızlar" на произведение корифея национальной музыки, народного артиста Азербайджана Джахангира Джахангирова в хореографии Этери Джафаровой представили выпускницы третьего иностранного курса из США, Южной Кореи, Италии и Японии. А фрагмент из оперы "Кёроглу" основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, народного артиста СССР Узеира Гаджибейли в хореографии первой балерины на Востоке, народной артистки СССР Гамар Алмасзаде представила студентка из Японии. Это выпуск балетмейстера-репетитора балетной труппы Большого театра России, преподавателя народно-сценического танца в МГАХ Анны Антроповой.

"На сольный номер иностранные студентки выходили в моем сценическом костюме желтого цвета, который я привезла из Баку. В нем я исполняю танец "Sarı gəlin". Сдавшие госэкзамены получили самые высшие оценки - пятерки, что очень сложно здесь получить. После экзаменов они выразили мне благодарность и сказали множество теплых слов в связи с тем, что я научила их азербайджанским танцам. Очень приятно, что когда они уедут в свои страны, будут выступать на международных сценах, в их сердцах всегда будет наше танцевальное искусство, тот опыт, который они получили. Наши танцы я ставлю и для студентов первого и второго курсов, а также различные этюды, показываю их на различных уроках других преподавателей народных танцев. Здесь очень большой интерес к азербайджанским танцам, что очень радует! Отдельный огромный интерес к танцевальным костюмам, которые я здесь показывала - с богатой вышивкой и орнаментами, которые даже считают музейными экспонатами (смеется)", - сказала Trend Life из Москвы Этери Джафарова.

Кстати, сегодня, 29 апреля отмечается Международный день - праздник, посвящённый всем стилям танца, инициированный в 1982 году Международным советом танца ЮНЕСКО.

"Для меня большая честь и гордость представлять в Москве наше национальное танцевальное искусство, обучать и рассказывать об истории нашей культуры. В этом году Московской государственной академии хореографии исполняется 250 лет, в связи чем проходит множество мероприятий, и я постараюсь принять в них активное участие и пропагандировать азербайджанское танцевальное искусство. Завершу стажировку кандидатской диссертацией", - сказала Этери Джафарова.

На протяжении нескольких месяцев Этери Джафарова проходит стажировку в Московской государственной академии хореографии, где не только повышает свое мастерство, но и обучает иностранных студентов искусству азербайджанского танца. Она также провела научно-практический семинар по народно-сценическому танцу "Основы азербайджанских танцев", приняла участие в Межвузовской научно-практической конференции "Актуальные вопросы образования в сфере культуры и искусства".